Prevê-se que em breve a agenda de Cristina Ferreira venha a ficar mais leve, pelo menos em televisão, uma vez que o reality show 'Casa dos Segredos' já chegou ao fim. No entanto, até agora, este alívio não se sentiu.

A apresentadora fez companhia aos telespectadores da TVI no primeiro dia do ano devido a uma emissão especial do canal, e hoje, dia 2, na apresentação do programa 'Dois às 10', no qual faz parceria com Cláudio Ramos.

Numa partilha no Instagram, a comunicadora destacou os dois visuais que escolheu. Um em preto e o outro em tons de bege.

Qual o seu preferido?

