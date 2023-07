A rainha Letizia está com o marido, o rei Felipe VI, e as duas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, na Catalunha para a entrega dos Prémios Princesa de Girona. Antes do grande evento, que decorre na noite desta quarta-feira, dia 5, a mulher do soberano esteve num evento no âmbito desta entrega de galardões, onde estreou um vestido que, à partida, parece uma aposta pouco comum entre a realeza.

Trata-se de um vestido de ganga, de comprimento midi e com três botões brancos na zona da cintura. O facto de ser uma peça sem mangas permite ver os braços bronzeados da rainha.

Para completar, Letizia optou por calçar alpargatas, aquele que é há vários anos o seu calçado preferido para o verão. Estas são de cunha em linho, pertencem à marca Toni Pons e têm um custo de 69,95 euros.

Veja as imagens da rainha de Espanha na galeria!

