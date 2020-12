Morreu esta quarta-feira, 23 de dezembro, Leslie West, vocalista e guitarrista do grupo Mountain. Tinha 75 anos.

A imprensa norte-americana avança que o músico terá perdido a vida na sua casa em Daytona, no estado da Flórida, vítima de uma paragem cardíaca.

Leslie West liderou o grupo de hard rock, que se formou em 1969, com o lançamento do álbum 'Climbing'. O último trabalho da banda foi o disco 'Masters of War', lançado há 13 anos.

