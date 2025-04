Em 2017, a banda - na qual apenas Thomas se manteve como membro constante ao longo das décadas - já tinha cancelado concertos nos Estados Unidos devido à doença de David Thomas, como recorda o New Musical Express no texto sobre a morte do músico.

De acordo com uma publicação na conta de Pere Ubu no Facebook, Thomas "morreu na sua terra de Brighton & Hove [no Reino Unido], com a sua mulher e enteada mais nova ao lado".

"MC5 estavam a tocar no rádio. Thomas vai ser devolvido à sua casa, uma quinta na Pensilvânia, onde insistiu em ser 'atirado para o celeiro'", acrescentaram no mesmo texto, que refere que o músico e a sua banda estavam a gravar um novo disco, "que ele sabia ser o seu último".

De acordo com o comunicado, David Thomas deixou "instruções" para que todas as gravações de concertos continuassem a ser catalogadas através da página oficial na plataforma Bandcamp, onde têm sido divulgadas múltiplas 'bootlegs'.

David Thomas, vocalista, multinstrumentista, compositor, nasceu em junho de 1953, em Miami, Florida, cresceu em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, e acabou por se fixar na cidade inglesa de Brighton & Hove. A sua autobiografia estava "quase completa" e será terminada.

Formados em 1975, em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio, os Pere Ubu foram buscar o nome à peça 'Ubu Rei', de Alfred Jarry.

"A combinação da banda de letras absurdas e de música dissonante e muitas vezes ruidosa ganhou-lhes a afeição dos críticos, mas não conduziu a vendas de discos particularmente impressionantes. O disco de estreia, 'The Modern Dance' (1978), ainda assim veio a ser encarado como influente de forma notável", pode ler-se na entrada sobre o grupo na Enciclopédia Britânica, que classifica Thomas como "inimitável".

Numa compilação de citações sobre Pere Ubu patente no 'site' do Ubu Projex encontram-se várias declarações de críticos como Andy Gill, Ian Penman, Greil Marcus ou Meredith Rutledge-Borger.

Marcus escreveu sobre a música do grupo como algo que "entra num comboio que passa por uma nação moderna como se fosse uma terra antiga, de ruínas, profecias e decomposição", o que faz com que terreno antes familiar pareça "estranho, inédito - novo".