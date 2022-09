Foi com um direto na página 'The Baby Planner' ao qual Leonor Seixas se juntou, no Instagram, que a atriz revelou que está grávida.

"Estou muito feliz de estar a partilhar aqui esta notícia contigo e com vocês todos", começou por dizer a atriz, mostrando-se radiante nesta nova fase da sua vida e agradecendo todas as mensagens.

O bebé é fruto da relação com Miguel Oliveira.

"Nós não escondemos, de todo. Aliás, eu e o Miguel fizemos o teste juntos quando começámos a perceber que podia haver gravidez. E ficámos muito felizes. A minha reação foi, agora nos primeiros três meses é melhor não contarmos. E o Miguel disse: 'O quê? Nem pensar! Eu vou contar a toda a gente, temos é que celebrar já esta vida'", contou.

"Além do mais, falámos com os nossos amigos e com as nossas pessoas. Partilhámos, se alguma coisa corresse mal, também partilharíamos. Entretanto já se passaram os primeiros três meses, estamos no segundo trimestre. Apesar de tudo, temos mantido a notícia bastante discreta, mas não temos escondido", acrescentou. "Foi uma celebração desde a primeira semana", afirmou ainda.

Veja o direto na íntegra:

