Cláudia Raia está em Portugal onde tem em cena a peça 'Menopausa', que fica até 2 de março em Lisboa, seguindo depois pelo resto do país, e aproveitou o tempo livre para fazer atividades lúdicas pela capital.

Juntamente com Leonor Seixas, as duas foram com as respectivas famílias ao Zoo de Lisboa.

"Fomos passear ao Jardim Zoológico. Obrigada por nos receberem tão gentilmente", escreveu a atriz portuguesa na legenda da publicação onde mostra fotos da sua filha, a pequena Júlia, de quase dois anos, e do filho mais novo de Cláudia, Luca, de dois anos.

