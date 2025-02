Cláudia Raia está em Portugal no âmbito da sua peça, 'Menopausa', em cena em Lisboa até 2 de Março, seguindo depois pelo resto do país até Abril.

Aproveitando uma pausa, a atriz foi até a um local sagrado do nosso país: Fátima.

A artista mostrou-se no santuário, ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello e do filho, o pequeno Luca, de quase dois anos.

"Acendemos velas pela saúde de todos os que amamos", escreveu a atriz numa story do Instagram.







© Instagram - Cláudia Raia

