Chegou ao fim mais um ano e para Leonor Seixas este 2024 foi "maravilhoso". Em conversa com o Fama ao Minuto no evento natalício proporcionado pelo Auchan, em outubro, a atriz fez uma reflexão sobre os últimos meses e destacou que só podia dizer "coisas boas".

"Está a ser um ano maravilhoso. Estou a adorar este ano, sou uma pessoa muito feliz, mas sou mais feliz agora que tenho a minha bebé. Todas as experiências que tenho passado com ela têm sido incríveis. Tem sido desafiante trabalhar e ser mãe. Gosto de ser mãe a tempo inteiro, mas também precisamos de trabalhar. Tem sido cansativo nesse aspeto, mas super maravilhoso", começou por partilhar.

"Estou muito feliz e é um ano super bom. Tenho estado sempre a trabalhar, tenho conseguido estar com a minha bebé, tenho viajado... Só posso dizer coisas boas", frisou.

Questionada sobre a sua 'relação' com a Passagem de Ano, Leonor Seixas confessou que não liga muito a este dia. Aliás, admite, nem espera que chegue às doze badaladas. "Acho que os últimos dez anos passei a dormir. Nem me lembro. Com a bebé então... vou estar ferrada", afirmou.

De recordar que a atriz é mãe da bebé Júlia, que nasceu em março do ano passado e é fruto da relação com Miguel Oliveira.