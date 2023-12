Leonor Seixas foi mãe pela primeira vez em março, fruto da relação com Miguel Oliveira, e este será o primeiro Natal que vai passar com a filha, a bebé Júlia. A atriz conversou com os jornalistas num evento promovido pela Auchan e reconheceu que este ano a época festiva será especial por essa mesma razão.

"É o primeiro com a minha baby. Vai ser fixe. Não ligo muito ao Natal", começou por dizer, acrescentando também que "não é nada" consumista.

"É muito bonito mimarmo-nos uns aos outros - adoro receber presentes e mimos - mas não acho que o Natal seja sobre isso, nem acho que sejam coisas para se passar agora que sou mãe. Acho que é uma desculpa para estarmos unidos, para estarmos em família – seja a família uma pessoa ou muitas. É sempre uma boa desculpa para fazer uma decoração diferente, e eu que adoro decoração…", confessou ainda.

"Vou vesti-la de Mãe Natal, não pensei que fosse ser este tipo de mãe, mas vou ser. Acho que sim, vou fazer essa parvoíce", admitiu. "De resto, vai ser tudo muito simples. Vou tentar ver se consigo transmitir esses ideais de pouco consumismo. E estarmos a fazer uma refeição gira, decorar a casa e pronto", destacou de seguida.

Sobre a preparação na cozinha, Leonor Seixas explicou que a família do companheiro "é muito grande e toda a gente cozinha, fazem coisas". "Nesse aspeto acho que vai ser muito divertido. Vai ser aquele Natal cliché de muita gente, as pessoas a cozinhar com as bandeletes das renas", antecipou. Mas não ficou por aqui e revelou que "é boa com as entradas". "Acho que isso vou fazer porque somos muitos".

Questionada pelo Fama ao Minuto se costuma celebrar esta época em sua casa, a atriz disse que "já foi", mas que "varia". "Os últimos Natais tenho estado sempre nos Estados Unidos, até. Tem sido muito giro porque eles lá não celebram como nós e tem sido engraçado, tenho sido eu a cozinhar o bacalhau lá nos Estados Unidos", partilhou, por fim.

