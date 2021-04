Leonor Poeiras acabou o direto que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, 14 de abril, a 'discutir' com um seguidor.

Isto porque ao longo do direto o internauta teceu palavras menos boas, especialmente sobre Cristina Ferreira, e Leonor Poeiras não permitiu tais ofensas.

"A Cristina Ferreira quer é protagonismo"; "Essa Cristina Ferreira, bela vaca"; "A TVI é uma m****". Estas foram algumas das reações do referido seguidor.

Perante tais comentários, já no fim do direto, Leonor Poeiras 'irritou-se'. "Tenho muita pena que digam mal de a ou c como se isso provasse alguma coisa", respondeu, referindo que iria terminar a conversa com os seguidores e que não admitia tais palavras.

"Quando terminar este direto vou ao teu perfil e vou ter que te bloquear que é para não voltares a interferir nestes diretos. Tenho pena que aproveitem estes diretos para escreverem estupidezes", informou, afirmando que o seguidor "não tinha graça". "Tens uma fixação pela Cristina, não hás de ser o único", continuou.

Entretanto, o internauta pediu desculpa e Leonor disse: "Depois pedem todos desculpa. Não te desculpo mais".

