"A todos aqueles que se preocuparam comigo desde ontem, queria descansar-vos, está tudo bem", foi com estas palavras que Leonor Poeiras começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta quarta-feira.

A apresentadora recorreu às stories da sua página de Instagram para garantir que está tudo bem consigo, depois das muitas mensagens que recebeu por causa das notícias sobre o susto de saúde.

"Encontrei aqui uns caroços na maminha. Está tudo bem. Fiz o exame, que revelou que está tudo bem", disse anteriormente.

Nos mesmos vídeos que publicou na rede social, a figura pública acrescentou: "Ontem, de facto, falei sobre esse assunto porque faço prevenção. O intuito do meu direto era precisamente mostrar o valor da prevenção. Se não foste ao ginecologista no último ano, marca uma consulta. Vai! É óbvio que esta conversa é para as mulheres, mas não esquecer que 3% das pessoas que têm cancro de mama são homens. Essa era a minha mensagem".

Mas não ficou por aqui e explicou também que, de facto, "caíram umas lágrimas durante a ressonância porque o barulho é tão ensurdecedor que lhe provoca profundas dores dentro do próprio ouvido". De recordar que Leonor é surda do ouvido direto.

"Está tudo bem. E se ainda não foste ao ginecologista, vai", rematou.

