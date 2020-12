Leonor Poeiras foi uma das convidadas de Herman José no seu mais recente programa do 'Cá Por Casa', na RTP. Ora, o assunto que se abordou primeiramente foi o processo que a apresentadora colocou contra a TVI, depois do canal de televisão a ter dispensado.

"É uma coisa que se impunha. Não posso aceitar que ao fim de 17 anos, simplesmente, digam que não precisam mais de mim, e me sugiram ir procurar trabalho noutro sítio. Não posso aceitar isso. Infelizmente não queria, porque a TVI é uma casa para mim, [mas] estão acionadas as vias judiciais já", declarou.

Até ao momento, a apresentadora ainda não deu grandes pormenores sobre o assunto.

