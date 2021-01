Leonor Poeiras apanhou, recentemente, um grande susto de saúde, como contou aos seguidores da sua página de Instagram, cita a imprensa nacional.

"Encontrei aqui uns caroços na maminha. Está tudo bem. Fiz o exame, que revelou que está tudo bem", disse, explicando de seguida que não gostou de fazer a ressonância magnética.

"Odeio. Não necessariamente por estar fechada, mas por causa do barulho. Sofro mesmo com o som alto. Os ouvidos doem-me por dentro. Confesso que me caíram umas lágrimas durante aqueles 40 minutos, mas fiquei quietinha e portei-me muito bem", relatou.

Apesar de ainda não ter recebido os resultados do exame, Leonor Poeiras fez questão de sossegar os fãs, partilhando que o médico que a acompanha garantiu "que estava tudo bem".

Esta não foi a primeira vez que apanhou um susto de saúde. "Há 10 anos apareceu-me um caroço quase do tamanho da minha maminha. Achei mesmo que tinha cancro", contou ainda.

