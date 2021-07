A família real espanhola rumou à cidade de Santiago de Compostela para a celebração do Dia de Santiago, que se assinala este domingo, 25 de julho.

Ao lado do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e de outros membros do governo, surgiram os reis Felipe VI e Letizia acompanhados pelas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofía. As comemorações iniciaram-se pelas 12 horas na Plaza del Obradoiro.

Esta é a primeira vez que Leonor e Sofía marcam presença nas festividades do dia mais simbólico de Santiago de Compostela.

Veja as imagens na galeria.

