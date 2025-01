Felipe VI está de parabéns. O rei de Espanha completa, esta quinta-feira, 30 de janeiro, 57 anos de idade.

Na página oficial da casa real foram partilhadas imagens da manhã do marido de Letizia.

Felipe recebeu os membros do Corpo de Letras do Conselho de Estado, fez uma audiência com os representantes da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Espanha e ainda recebeu a comissão que organiza os eventos de comemoração do aniversário da cidade de Múrcia.

À saída dos eventos, os jornalistas perguntaram se o rei já tinha recebido os parabéns das filhas ao que este garantiu que sim, e que Leonor lhe tinha enviado uma mensagem de texto.

