Há uma jovem polaca que tem 'enlouquecido' a internet pelas suas semelhanças com a infanta Sofía. Há quem já a considere sósia da filha do rei de Espanha.

No que toca a redes sociais, a monarquia espanhola segue regras e obrigações bastantes claras. Os membros da realeza não possuem contas nas redes sociais, apesar de existirem outras que representam a família e são geridas por uma equipa especial.

Posto isto, a infanta Sofía não tem qualquer rede social, o que confundiu os internautas ao verem o vídeo no TikTok.

A jovem de que falamos chama-se Liara Sofie. É influencer e partilhou um vídeo referida rede social no dia 21 de janeiro. Os seus seguidores rapidamente comentaram as semelhanças com a infanta, principalmente no rosto, o cabelo comprido e até as próprias expressões.

O vídeo de Liara já conta com cerca de quatro milhões e meio de visualizações na aplicação. Num outro vídeo, a tiktoker aproveitou para esclarecer a situação, afirmando: "Pessoal, não sou a infanta Sofía! Só me pareço um pouco com ela, mas não sou!"