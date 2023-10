A princesa Leonor de Espanha está a dois dias de atingir a maioridade, um momento que pressupõe algumas mudanças na sua vida enquanto herdeira do trono.

No dia 31 de outubro, quando soprar as 18 velas, Leonor vai jurar a Constituição, um evento solene seguido de uma receção no Palácio Real de Madrid, onde receberá o Colar da Ordem de Carlos III. Mais tarde, reunirá a família no Palácio de El Pardo para uma festa privada.

Numa altura em que a princesa das Astúrias está quase a tornar-se maior, veja como cresceu a filha mais velha dos reis de Espanha.

Na galeria encontra uma fotografia por cada ano de vida da princesa, desde o ano do seu nascimento, 2005 . incluindo o momento em que foi apresentada ao mundo, a 7 de novembro desse ano, quando tinha apenas uma semana de vida - até à atualidade.

