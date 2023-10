No próximo dia 31 de outubro a princesa herdeira de Espanha celebra 18 anos. Após jurar a Constituição perante as Cortes Gerais, o Palácio de El Pardo vai ser o palco da festa de aniversário de Leonor. E os convites já foram enviados.

Fontes próximas do palácio revelaram à Vanitatis algumas das pessoas que já confirmaram a presença nesta festa a alguns nomes são surpreendentes.

Sabe-se que a relação do rei Felipe VI com as irmãs, as infantas Elena e Cristina, não é das mais próximas, e que a relação com o pai, o rei emérito Juan Carlos, não poderia ser mais distante. No entanto, todos estarão presentes neste dia especial para a princesa.

"Depois da sessão solene e do evento que terá lugar no Palácio Real de Madrid, um encontro familiar terá lugar no Palácio El Pardo. Além dos reis, estarão neste encontro privado a princesa e a infanta Sofia, os reis Juan Carlos e Sofia, as infantas Elena e Cristina e os seus filhos e a família da rainha Letizia", refere a mesma fonte.

No entanto, é possível que algum dos filhos das infantas - Juan Froilán e Victoria Federica (filhos da infanta Elena) e Juan, Pablo, Miguel e Irene (filhos da infanta Cristina) - possa não conseguir estar presente devido a compromissos profissionais.

