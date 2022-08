Depois da notícia sobre o fim da relação de Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone, o Page Six avança com a informação de que o ator tem estado em festas com os amigos.

Ao que se consta, desde que terminou o namoro, o ator tem estado com os amigos enquanto Camila está de férias em Saint-Tropez com a mãe.

"O Leo tem saído todas as noites para festas... Ele está a sair com o antigo grupo [de amigos] e algumas raparigas", contou uma fonte.

De recordar que o agora ex-casal namorava há mais de quatro anos.

