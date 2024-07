Camila Morrone, ex-namorada de Leonardo DiCaprio, já tem um novo amor.

Esta semana, noticia o Page Six, a modelo, de 27 anos, foi 'apanhada' com o realizador de vídeo Cole Bennett num encontro com Kaia Gerber e o namorado Austin Butler.

Uma fonte revelou à publicação que Morrone e Bennett estavam de mãos dadas, não escondendo o amor que os une.

Recorde-se que Leonardo DiCaprio e Morrone separaram-se em agosto de 2022, após quatro anos de relação.

