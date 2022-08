Leonardo DiCaprio, de 47 anos, está separado da modelo Camila Morrone, de 25, depois de terem começado a namorar há sete anos.

De acordo com o The Sun, fontes próximas do ator contaram que o casal terminou a relação durante o verão.

"Não há maus sentimentos entre eles", contou uma fonte, explicando que o fim do romance aconteceu de forma "natural".