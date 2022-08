A companhia aérea brincou com o facto do ator não namorar com mulheres com mais de 25 anos, conforme os fãs acreditam.

O relacionamento de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone chegou ao fim após quatro anos. A notícia foi avançada pela imprensa internacional, que nota que o ator de Hollywood, de 47 anos, e a modelo, de 25, decidiram seguir caminhos diferentes. Ora, a separação tem dado que falar uma vez que voltou a repetir-se uma 'tradição' no que ao artista diz respeito. Isto porque surgiu uma teoria entre os fãs que notaram que DiCaprio não namora com mulheres com mais de 25 anos, sendo que quando as companheiras chegam a esta idade, ou próximo dela, os relacionamentos terminam. A teoria é de tal forma conhecida que nem Ryanair resistiu em fazer uma piada. Na sua conta de Twitter, a companhia área publicou uma imagem de uma busca no Google onde se lê "quantos anos tem a Ryanair", sendo que a resposta são 37 anos. Num comentário à imagem, a companhia escreveu: "Não vemos o Leonardo DiCaprio há 12 anos", ou seja, desde os 25 anos...

