O produtor de televisão americano Norman Lear celebra esta quarta-feira, dia 27 de julho, o seu 100.º aniversário.

A lenda da caixa mágica falou sobre a marca especial que acaba de atingir numa entrevista ao programa USA Today.

"Eu não consigo acreditar que já se passou um século. Prefiro acreditar que começo um novo século", disse, em tom de brincadeira.

Norman Lear ficou conhecido por criar programas como 'All in the Family', 'Maude' e 'Sanford and Son', tudo projetos muito conhecidos do público americano.

