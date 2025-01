César Mourão tem um novo desafio na SIC. O humorista e ator foi escolhido para apresentar a versão portuguesa do programa 'Family Feud'. Um convite que, confessa, o deixou radiante.

"Fiquei genuinamente contente com este convite. Sempre fui fã do formato e da forma como Steve Harvey o faz há 15 anos", enalteceu.

"Um programa de televisão, daqueles a que chamamos mesmo, um programa de televisão! Há uma nostalgia associada a este programa, da altura em que, sem escolha, nos sentávamos todos no sofá para assistir ao mesmo programa. Se em Portugal tiver um décimo do sucesso que tem nos Estados Unidos ou em França, já me dou por contente", referiu ainda, esperançoso de que seja um sucesso.

A partilha de César Mourão na rede social Instagram serviu ainda para dar conta de que as inscrições para 'Family Feud' já estão abertas e podem ser feitas aqui.