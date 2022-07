Bruno Cabrerizo é um pai babado, ainda mais depois do aniversário do pequeno Elia.

O filho do ator fez anos esta terça-feira e para assinalar a data, Cabrerizo publicou um vídeo muito divertido.

Na filmagem, Elia abana as bochechas do pai, que alinha na brincadeira.

"Hoje é aniversário do meu pequeno! Do meu grude! Do mini me! Leonino arretado que não me larga nenhum segundo como podem ver no vídeo", escreveu na legenda da publicação.

O ator é ainda pai de Gaya. Ambos os filhos são fruto da relação com Maria Caprara.

