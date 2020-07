Será que ainda se lembra de um dos concorrentes da terceira edição do programa 'Secret Story' que mais fez sucesso entre o público feminino? Sim, falamos de Fábio Machado.

Na época, Fábio entrou no reality show da TVI com um segredo conjunto com a polémica Alexandra: 'somos um ex-casa'. Mas nem o facto de ter a antiga companheira dentro da casa o impediu de voltar a encontrar o amor.

Fábio namorou durante vários anos com Mara Spínola, também ela concorrente do programa.

O que é feito agora de Fábio Machado?

Nas sua conta oficial de Instagram é possível ver que o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' mantém uma das suas principais características: o cuidado com a imagem, ou não fosse ele considerado o rapaz mais vaidoso da terceira edição do reality show.

Entre as fãs, são o corpo trabalhado e a barriga definida de Fábio os pontos que mais se destacam e arrancam rasgados elogios.

Curioso para ver como está atualmente Fábio Machado? Veja as imagens na galeria.

Leia Também: O que é feito das gémeas Mara e Petra Spínola da 'Casa dos Segredos'?