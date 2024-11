Leigh-Anne Pinnock exibiu um look ousado ao marcar presença no Hits Radio Live, evento que decorreu em Birmingham, na sexta-feira.

A ex-estrela das Little Mix, de 33 anos, deixou à mostra um sutiã transparente que estava por baixo de um casaco muito comprido (até aos pés). O look ficou completo com curtos calções que combinavam com o casaco e com as botas de cano alto.

Veja o visual completo nas imagens que estão na galeria.

Leia Também: As vezes em que Nicole Kidman deslumbrou vestida de vermelho