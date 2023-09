Depois de ter confessado no 'TVI Extra', no passado mês de agosto, que "teve de procurar ajuda, um terapeuta", tendo revelado que estava com um "esgotamento", Leandro vai estar no programa 'Júlia' da SIC.

Num vídeo que promove a entrevista do artista, este diz: "Passei por um esgotamento há muito pouco tempo. Tive uma fase muito má".

"As pessoas não sabem o que o artista está a passar porque só o veem em cima do palco e nas redes sociais. Mas o artista também é um ser humano. Estive quase a por fim à minha vida", acrescentou.

O cantor vai estar no programa das tardes da SIC esta sexta-feira, dia 8 de setembro.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

