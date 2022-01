Leandro reagiu aos comentários feitos pela ex-companheira e mãe do filho, Simão, de nove anos, numa conferência de jornalistas na qual o Fama ao Minuto esteve presente.

Questionado se tinha sido confrontado por Sury Cunha relativamente ao que partilhou dentro da casa do 'Big Brother Famosos', onde descreveu um caso de traição - o que deu origem a um comunicado por parte de Sury - o músico garantiu que está tudo bem entre os dois.

"Entre mim e a mãe do meu filho estão mais do que claras as coisas, temos uma relação cordial para bem do nosso filho, Simão", garantiu Leandro.

"Estou completamente tranquilo. Já falamos para eu ir buscar o menino. Na altura éramos mais crianças, hoje temos um pensamento diferente. Há desabafos, há dinâmicas. Já falei com ela e nunca tocou em nenhum assunto e vamos continuar assim", nota.

Questionado ainda sobre o atual processo em tribunal que decorre entre os dois, Leandro recusou-se a comentar o mesmo, notando que quando tudo for resolvido na Justiça, então aí sim, apresentará o seu lado ao público.

