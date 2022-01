Leandro já entrou oficialmente para a casa do 'Big Brother Famosos', lugar onde teve a oportunidade de falar de assuntos mais difíceis, nomeadamente a relação conturbada com a mãe do filho.

"Portugal inteiro apontou-me o dedo a dizer que eu batia nas mulheres. Ela cresceu ao meu lado, eu é que a 'bancava'. Anda montadinha de Porsche, com uma grande casa e eu a trabalhar que nem um camelo, de norte a sul do país no auge da minha carreira, e começou-me a chegar uns 'zuns zuns' nos ouvidos de que ela me andava a trair", descreve.

Tendo recebido já várias informações do género, Leandro decidiu verificar com os seus próprios olhos, tendo montado uma 'armadilha' à ex-companheira. "Combinei com a minha equipa de segurança: 'pessoal, venham a casa como se houvesse um concerto' e lá fui eu. Às 4h da manhã apareci em casa. O meu filho bebé a dormir no berço e eu na boa disse [ao amante]: 'se quiseres podes tomar um banho, ela fica'. Tive uma calma de todo o tamanho".

"A vingança começa aqui. Ela jura a pés juntos que me vai destruir a vida. E começo a receber mensagens desse indivíduo a dizer que o filho era dele", acrescenta, notando que foi a partir desta história que acabou por ser acusado de violência doméstica.

