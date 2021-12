Leandro decidiu não participar no habitual espetáculo 'Natal dos Hospitais', da RTP, e explicou as razões que o levaram a tomar tal decisão.

Num vídeo que publicou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 16 de dezembro, o artista disse: "Não vou subir ao palco no Natal dos Hospitais na RTP1. Tomei essa decisão porque não me enquadro na programação que foi feita por alguém na RTP1 e desisti de subir ao palco do Natal dos Hospitais".

"Venho pedir desculpa ao meu público", acrescentou de seguida. Na legenda das imagens, destacou: "Peço desculpa, mas uma carreira tem decisões difíceis".

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "Pior é ver [artistas] aproveitarem-se das tragédias para se promoverem"