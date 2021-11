O cantor Leandro usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para manifestar a sua opinião sobre a forma como alguns artistas têm lidado com as tragédias que têm vindo a acontecer no mundo da música, nomeadamente a morte recente da cantora brasileira Marília Mendonça - que perdeu a vida devido a um desastre de avião.

"Artista que posta mais sobre moda, comida e viagens, não é cantor, é só um influenciador digital que, de vez em quando, canta", começa por citar Leandro ao partilhar uma imagem com esta frase.

"Isto é só uma dica, mas pior é ver muitos [artistas] aproveitarem-se das tragédias para se promoverem", acrescentou ainda o músico, optando por não revelar a quem se estaria a referir.

