Leandro voltou a ser alvo de duras acusações por parte da ex-mulher, Sury Cunha, enquanto estava na casa do 'Big Brother - Desafio Final'. A antiga companheira do músico afirmou publicamente que o filho em comum entre ambos, Simão, de nove anos, estaria traumatizado com as atitudes do pai e que os dois não têm uma relação muito boa.

Fazendo frente ao rumor, Leandro publicou nas últimas horas um conjunto de vídeos nos quais aparece junto do pequeno Simão. As imagens deixam clara a relação de enorme cumplicidade entre pai e filho.

Recorde-se que em entrevista à imprensa após a sua saída do reality show da TVI, Leandro reagiu à polémica afirmando: "Isso não é conversa do meu filho, isso não é o meu filho a falar".

