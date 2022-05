Leandro foi este domingo, dia 15, o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother - Desafio Final'. Horas depois de ter saído do reality show, o cantor conversou com a imprensa sobre a sua experiência em jogo e esclareceu todas as polémicas que envolveram, dentro e fora do programa, a sua participação.

Votações manipuladas?

Vanda, irmã de Leandro, manifestou em direto o seu desagrado para com a produção e disse a Cristina Ferreira que a saída do cantor era "manipulação total". Sobre este tema, o interprete de 'Que mal te fiz eu' mostra-se confiante na "lealdade" da TVI.

"Acredito na lealdade do programa e nas votações do programa. Não creio que houvesse manipulação das mesmas. Não havia essa necessidade de maneira alguma", defende, convicto de que a irmã agiu de forma impulsiva e por acreditar que precisaria de o defender.

Leandro saiu por ter um concerto marcado?

A especulação sobre a saída de Leandro do 'Big Brother' começou ainda durante a tarde de domingo, quando começou a circular na internet o cartaz de um concerto solidário, no qual o músico iria atuar, marcado para o próximo domingo (dia 22 de maio).

Em resposta à polémica, Leandro explica que a organização do espetáculo sabia que este teria de ser cancelado ou adiado caso o músico ficasse no reality show. "Todas as entidades que trabalham comigo foram avisadas [da entrada no 'BB'] e tudo estaria dependente de ficar ou não [no programa]. Se eu ficasse, o espetáculo teria de ser adiado", garante.

As acusações da ex-mulher e a relação com o filho

Sury Cunha voltou a dar voz a novas polémicas durante a participação do ex-companheiro no 'Big Brother'. A mãe de Simão, filho mais velho de Leandro, veio a público acusar o músico de a ter traído com várias mulheres enquanto estiveram juntos e de ter comportamentos agressivos com o filho de ambos.

Sury chegou mesmo a dizer que Simão se recusa estar com o pai devido à má relação entre ambos. Acusações que, garante, nada abalam o músico. "Não mexe nada comigo. Isso não é conversa do meu filho, isso não é o meu filho a falar", assegura, contando que até já trocou algumas mensagens com o menino e que os dois estão prestes a matarem saudades um do outro.

"Só gostava que essa página fosse queimada de uma vez por todas. Já não tenho rigorosamente nada a ver com essa senhora, o que tinha a provar já provei, ficou claramente provado em tribunal. Tenho um filho de nove anos, daqui a nada vou buscar o meu filho, vou estar com o meu filho", realça.

"Sou uma pessoa completamente feliz, tenho a minha mulher, tenho uma família. Quero ter paz na minha vida", reforça, dizendo que qualquer outro tema será tratado com os seus advogados e de forma judicial.

Acusado de agressão, Leandro faltou a audiência em tribunal?

Decorreu durante a estadia de Leandro no 'Big Brother - Desafio Final' a primeira audiência em tribunal no caso em que o cantor é acusado de agredir o atual companheiro de Sury Cunha, Cláudio Fialho, em 2020, no café do mesmo.

Acusado pela 'ex' de ter entrado no programa para ter desculpa e faltar à referida audiência, Leandro explica: "Não sou uma peça fundamental no processo, por isso é que existem os mandatários". O músico foi representado pela advogada e garante que a audiência não podia ter corrido melhor.

"Foi mais uma das vezes em que o nome Leandro é exposto na praça pública e, mais uma vez, existe uma primeira audiência em que são postos os pés pelas mãos da parte das pessoas que acusa", diz. "Neste momento estou completamente tranquilo. As coisas não têm de correr bem, nem correr mal, tem de ser a verdade e eu sou apologista da verdade", defende.

"Nunca neguei que tivéssemos tido um envolvimento os dois mas, como se costuma dizer, quem procura acha e quem vai à luta dá e leva. Como é óbvio, este senhor sabia que sou uma pessoa ligada às artes marciais, que sou uma pessoa que tem mais anos de lutas do que de carreira musical. Sabia perfeitamente que ao procurar e ao fazer, podia correr-lhe mal... mas também não me posso considerar um herói porque levei umas boas pancadas", diz, recordando o episódio de violência.

"Agora, em tribunal, as coisas serão decididas a seu tempo. As provas estão todas expostas. Já foi feita uma auditoria ao meu telefone, já foi feita prova contraria a toda a acusação", realça, dando conta de que depois de provar a sua inocência irá avançar com um "processo por difamação".

