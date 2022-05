A gala de domingo do 'Big Brother - Desafio Final' ficou marcada pela expulsão de Leandro. Contra todas as expectativas, e as sondagens semanais, o cantor foi o mais votado para abandonar a casa mais vigiada do país (com 58% dos votos).

Logo após ter mostrado o gráfico com a decisão do público, Cristina Ferreira passou a palavra à irmã de Leandro e foi surpreendida com uma acusação em direto.

Vanda afirmou não estar surpreendida com o facto de o irmão ter sido expulso e acusou a TVI de manipulação. "Não, porque acho que isto é uma manipulação total. Não era o Leandro a sair. Estou orgulhosa do meu irmão, estamos de braços abertos para recebê-lo", atirou.

A apresentadora não gostou das afirmações da familiar de Leandro e reagiu: "Tenho muita pena que, chegados a este ponto, vocês todos continuem a dizer que isto é manipulação. Lamento que tenha essa opinião. Daqui, deste lado, só posso contrariar e dizer que não. É natural que quem veja sair um dos seus ache sempre que é mentira".

"Mas é", retorquiu Vanda. "Deviam passar o que o António disse da Cerci, deviam passar um monte de coisas e não passaram. Só passaram o lado negativo do Leandro", defendeu ainda.

"Há um canal 24 horas onde toda a gente pode ver o que quer que seja. E como deve saber, são os portugueses que decidem. Respeito a sua opinião, mas tenho que contrariar por ela ser, de facto, mentira", reforçou Cristina Ferreira, que nem assim conseguiu convencer a família de Leandro. "Sim, mas neste caso não foram os portugueses", terminou a irmã do cantor.

