Depois de se mostrar publicamente contra o racismo, Lea Michele acabou por se envolver numa polémica. Isto porque ex-colegas de 'Glee' acusaram a atriz de ter tido um mau comportamento nos bastidores da série.

Além de já ter partilhado um pedido de desculpa nas redes sociais, a atriz continua a fazer de tudo para emendar os erros do passado.

De acordo com o que uma fonte revelou à revista Us Weekly, Lea entrou em contacto com alguns dos antigos colegas da série para falar sobre o que aconteceu no passado.

"Esta experiência fez com que ela reavaliasse o seu comportamento no passado", explicou a fonte. "Esta é uma aprendizagem séria e ela está comprometida em fazer esses ajustes como uma mudança completa de vida para o futuro. Ela está a ouvir aqueles que se manifestaram e tem procurado ter conversas abertas e honestas", acrescentou.

Recorde-se que a atriz está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Zandy Reich.

Leia Também: Lea Michele não conteve as lágrimas após acusações de racismo