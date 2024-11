Keke Palmer afirmou que uma das suas "colegas brancas" de 'Scream Queens' lhe dirigiu um comentário racista e insensível em estúdio.

A atriz, de 31 anos, trabalhou nas duas temporadas da comédia de terror da Fox, de 2015, ao lado das atrizes Emma Roberts, Billie Lourd, Skyler Samuels e Lea Michele.

No seu novo livro de memórias, 'Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative', Palmer partilhou fases da sua carreira que já tem quase duas décadas.

Em determinada parte do livro, Keke Palmer relembra a vez em que uma colega sua - a quem chamou de 'Brenda' - teve um comportamento racista para com ela.

Palmer escreveu que 'Brenda' estava chateada devido a um desentendimento com um outro colega e que a tentou acalmar, sugerindo que todos "se divertissem e respeitassem".

"Keke, simplesmente, não. Quem é que tu pensas que és? Martin f***ing Luther King?", respondeu, alegadamente, a coestrela a quem Palmer se refere na obra.

Para si, este momento exemplifica o tipo de microagressões que as mulheres negras sofrem no local de trabalho e, especialmente, em Hollywood.

