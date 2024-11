Karol G tornou-se na primeira artista musical a ter um boneca Bratz criada à sua semelhança. Este é mais grande momento na carreira da cantora colombiana.

A boneca, disponível para pré-venda a partir do dia 3 de dezembro, enfeita Karol G com o minivestido rosa-dourado que a mesma usou no Grammy Latino de 2023, quando ganhou o prémio de Álbum do Ano por Mañana Será Bonito.

Karol G já pronunciou a sua felicidade nas redes sociais através de uma publicação que, além de imagens da boneca, inclui ainda um vídeo promocional.

"Não acredito que posso comemorar outro grande marco na minha carreira com a minha primeira boneca — e estou tão orgulhosa que é com a Bratz, uma marca da qual sempre fui superfã e com a qual cresci!", disse a cantora à Rolling Stone. "É surreal pensar que há pouco mais de um ano eu estava a comemorar a minha primeira vitória no Grammy Latino, e agora posso partilhar uma boneca inspirada naquele exato momento da minha carreira".

Junto com o visual do Grammy Latino, a boneca vem com uma segunda roupa inspirada nos produtos da própria Karol, incluindo uma camisola que faz referência ao seu álbum 'Bichota Season' que, coincidentemente, ganhou um Grammy Latino no início deste mês. A boneca também vem com um mini troféu e uma mini réplica de 'Mañana Será Bonito', desenhada por Humberto Cruz.

"Bratz são 'Bichotas' à sua maneira - são criadoras de tendências independentes, ousadas e poderosas que fazem parte das nossas vidas desde o início dos anos 2000", acrescentou Karol G. "Esta colaboração é um verdadeiro trabalho de amor e uma celebração para os fãs em toda a América Latina e além".

Embora a Bratz nunca tenha trabalhado com um músico antes, a empresa fez uma parceria com Kylie Jenner para uma linha de bonecas - 'Kylie x Bratz' no ano passado. Além disso, também escolheram 'Mean Girls' para uma parceria de edição limitada para celebrar o 20.º aniversário do filme.

