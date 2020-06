Lea Michele foi uma das celebridades que se manifestou a favor dos protestos contra o racismo nas redes sociais, no entanto, de imediato foi criticada por uma série de ex-colegas com quem trabalhou na série de 'Glee', que recordaram alguns comportamentos preconceituosos da sua parte.

Conforme notou uma fonte ao jornal New York Post, assim que se deparou com esta situação, Lea percebeu a gravidade das suas atitudes. "Não é fácil ouvir as pessoas a falar de ti dessa forma. É um choque total", referiu.

Uma outra fonte próxima da atriz, que está grávida de sete meses, adiantou que Michele chegou a chorar com tudo o que está a acontecer. "Ela é emocional e eu sei que houve lágrimas. É muito stress. Os bastidores são lugares voláteis, mas não há desculpas para o comportamento dela e ela sabe disso", fez saber.

O arrependimento, neste caso, foi algo que não tardou em chegar para a artista...

Leia Também: Críticas a Lea Michele continuam. Heather Morris mostra-se contra a atriz

Leia Também: Acusada de ter sido racista, Lea Michele emite pedido de desculpa