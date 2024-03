Foi em março de 2019 que Lea Michele e Zandy Reich deram o nó e este sábado, dia 9 de março, celebraram cinco anos de união.

A data não ficou esquecida e foi celebrada publicamente pela atriz, que fez questão de dedicar uma publicação no Instagram a este dia especial.

"Cinco anos. Amo-te Z", escreveu na publicação que fez na rede social e onde aparece com um deslumbrante vestido azul ao lado do marido, que surge com um fato.

Nas stories, a atriz fez uma nova partilha e acrescentou: "Feliz 5.º aniversário para o melhor marido e pai. Amo-te tanto Z".



© Instagram

De recordar que o casal tem um filho em comum, o pequeno Ever Leo Reich, que nasceu no dia 20 de agosto de 2020.

