Laura Osnes, estrela da Broadway, usou o Instagram para reagir às notícias que surgiram na semana passada e que diziam que foi "despedida" pela produção por, alegadamente, se ter recusado a receber a vacina contra a Covid-19.

A atriz, de 35 anos, esclareceu esta segunda-feira a razão para não participar numa produção em East Hampton, no final deste mês, 'Crazy For You no Guild Hall'.

Laura explicou que aceitou o convite em maio e foi informada no mês passado que os protocolos mudaram e que iria precisar de apresentar o comprovativo de vacinação.

"Fiquei desapontada, mas respondi que teria de cancelar, pois ainda não recebi a vacina", disse.

A notícia da saída da artista do espetáculo foi inicialmente relatada pelo Page Six, e Osnes acrescentou que a agência teria dito erradamente que ela tinha sido "demitida".

Além disso, realçou que "nenhum dos colegas artistas a pressionou sobre o assunto antes de se retirar". "Foi uma transição discreta e sem drama", frisou.

A atriz destaca também que, embora o Page Six tenha citado representantes da Guild Hall a dizer que a vacina ou um teste negativo recente eram as exigências, a "opção do teste negativo nunca lhe foi dada".

"Teria feito o teste num piscar de olhos", afirmou, referindo que "é algo que tem vindo a fazer há meses e que continuará a fazer para trabalhar em segurança".

Laura Osnes explicou que tomou a decisão - "e depois de ouvir a opinião do seu médico" - de não ser vacinada contra a Covid-19. O marido também não será vacinado. No entanto, os "seus cuidados e compromisso com a segurança durante este período" mantêm-se.

Leia Também: "A vida real a transformar-se na bandalheira e na selvajaria do Facebook"