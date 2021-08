Ao partilhar uma fotografia do fotógrafo Miguel Lopes, captada durante a manifestação no centro de vacinação de Odivelas, Nuno Markl falou sobre o protesto no Instagram.

Depois do vice-almirante Gouveia e Melo ter sido recebido entre insultos por um grupo de manifestantes anti-vacinação no final da noite de sábado, o apresentador e locutor defendeu o responsável pela Task Force que coordena o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

"Está bem: a vacina não protege a 100%. Há sempre a possibilidade de pessoas vacinadas poderem apanhar covid e até morrer. Mas… a vacina faz com que haja menos - muito menos - probabilidades de isso acontecer.

A vacina pode ter efeitos secundários, mas… os efeitos de apanhar covid sem a ter podem ser infinitamente mais graves. O coronavírus mata - negar a sua gravidade hoje em dia já não é ignorância, é uma teimosia bizarra e inexplicável", começou por dizer.

"Pessoas irem gritar e insultar um homem que imagino que nem tem dormido nos últimos meses para conseguir montar uma estrutura exemplar com o objectivo abnegado de salvar vidas, já nem teimosia bizarra é. É aquilo de que eu falava noutro post: é a vida real a transformar-se na bandalheira e na selvajaria do Facebook", acrescentou de seguida.

Antes de terminar a publicação, Nuno Markl fez questão de destacar ainda: "E sim, comentários fechados neste post, porque sei, infelizmente, que não deve faltar aí quem queira prolongar aqui os insultos. A Internet é muito grande - se quiserem barafustar, há outros sítios".

