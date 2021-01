Depois de ter estado dias afastada das redes sociais após a morte de Sara Carreira, Laura Figueiredo tem voltado aos poucos à sua rotina.

No Instagram, a companheira de Mickael Carreira tem voltado a destacar a sua rotina, especialmente os treinos que tem feito em casa por causa do agravamento da pandemia.

Ainda esta quarta-feira, a figura pública recorreu de novo às stories da rede social para falar com os seguidores, aproveitando o momento para deixar um apelo: "Também me ajuda, por mais que fique em casa, manter as rotinas. Vestir-me como se fosse sair. [...] Acima de tudo, agradecer a quem está em casa e continuem em casa. Se puderem, fiquem em casa, protejam-se, saiam só mesmo se for preciso. Já todos percebemos que a situação é grave".

Veja o vídeo completo na galeria.

