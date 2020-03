Durante este tempo de isolamento social, Laura Figueiredo tem aproveitado para estar mais em contacto com os seus seguidores do Instagram. Recentemente, a companheira de Mickael Carreira partilhou um engraçado momento no qual mostra quais são para si as vantagens de ficar em quarentena.

"Já deu o jantar à Bia (a filha de ambos), já arrumou a louça da máquina e com sorte ainda vai pôr a mesa enquanto eu acabo o jantar", afirmou na brincadeira, enquanto o cantor permanecia ocupado com as diferentes tarefas domésticas.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Covid-19: Concertos de David e Mickael Carreira adiados por prevenção