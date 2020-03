O espetáculo de David Carreira, marcado para o próximo sábado, dia 7 de março, na Suíça, foi adiado. A informação acaba de ser partilhada na página do Instagram do artista, onde este explica que o motivo prende-se à prevenção da propagação do vírus Covid-19.

"Malta, é com muita pena minha que vos tenho de anunciar que o concerto do próximo sábado, 7 de março, em Avenches na Suíça, foi adiado pela organização, remetendo a um decreto legislativo, do Conselho Federal Suíço, de prevenção à propagação do vírus Covid-19. Estas situações são imprevisíveis e fico ansioso à espera da nova data para vos ver", escreveu o cantor, referindo que ainda não há uma nova data e que esta será anunciada em breve.

De referir que, até à data, a epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 87.161 pessoas em 60 países de cinco continentes, das quais morreram 2.980.

