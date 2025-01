David Carreira recorreu à sua conta de Instagram para mostrar aos seguidores como têm sido as últimas semanas.

"É sobre viver, ser feliz e continuar a fazer música boa", lê-se na legenda de uma publicação feita no domingo, 19 de janeiro.

Nela, é possível ver 12 fotografias e vídeos do cantor no Brasil, com a companheira, Carolina Carvalho, a brincar com o filho de ambos, em estúdio, assim como as datas dos próximos concertos.

Ora veja.

