Laura Figueiredo continua a fazer questão de partilhar com os fãs alguns dos momentos passados com a filha, Beatriz, de cinco anos, fruto da relação com Mickael Carreira.

Desde que o casal decidiu mostrar ao mundo a menina, tem sido muitas vezes a grande protagonista da página de Instagram de Laura Figueiredo. Ainda na noite desta segunda-feira voltou a roubar as atenções.

Nas stories, a figura pública mostrou um vídeo de Beatriz a cantar e escreveu: "Concerto com dedicatória ao paizinho. Mickael Carreira, podes babar". Veja o vídeo em baixo.

