Laura Figueiredo continua a mostrar os momentos em que treino nas stories da sua página de Instagram, e o feriado não foi desculpa para ficar parada.

Na manhã desta quarta-feira, dia 1 de maio, a companheira de Mickael Carreira gravou novos vídeos para publicar na rede social e contou que foi dia de exercício físico - mesmo estando com os filhos em casa.

"Com crianças, no caos, mas está feito", disse depois do treino. Veja os vídeos na galeria.

De recordar que Laura Figueiredo e Mickael Carreira são pais de Beatriz, de sete anos, e Gabriel, que vai completar um ano em junho.

