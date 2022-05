Lando Noris saiu frustrado do Grande Prémio de Miami, que aconteceu este domingo, depois de ter abandonado a prova. Na volta 41, um toque entre o britânico e Pierre Gasly acabou com a corrida do piloto da McLaren.

À distância, a namorada, Luisinha Oliveira, demonstrou publicamente o apoio a Norris através de uma publicação nas redes sociais. A modelo portuense partilhou um vídeo da McLaren e na legenda acrescentou um coração cor de laranja.

© Instagram

Vale recordar que o piloto britânico e a modelo portuguesa tornaram o namoro público em janeiro deste ano. Desde então que as redes sociais têm sido palco de algumas manifestações de carinho.

Leia Também: Filha de Maria Cerqueira Gomes vive romance com piloto da Fórmula 1?