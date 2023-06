Lana Del Rey chegou meia hora atrasada ao espetáculo no Glastonbury Festival 2023, no Reino Unido, no passado sábado, dia 24 de junho.

De acordo com o The Guardian, a artista admitiu que a razão do atraso se prendeu ao tempo que demorou a "arranjar o cabelo". "Estou tão atrasada. Eles podem parar o meu espetáculo. Peço desculpa, o meu cabelo demora tanto tempo a arranjar. Se cortarem a luz, vamos continuar", terá dito à multidão.

E foi precisamente o que aconteceu quando chegou a hora oficial da sua saída do palco. A meio do tema 'Video Games', a energia foi cortada. A cantora continuou a cantar sem microfone e o público ajudou.

Lana Del Rey decidiu depois descer do palco e foi novamente surpreendida pelos fãs que cantaram uma versão improvisada 'à cappella' do tema 'Summertime Sadness'.